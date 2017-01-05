Нацсовет выдал телеканалу "1+1" лицензию на вещание на семь лет

Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на аналоговое вещание, об этом заявил глава Нацсовета Юрий Артеменко в ходе брифинга, который транслировал канал Нацсовета в Youtube.

Он отметил, что бланк лицензии подписан, руководство телеканала может его забрать уже сейчас, однако Нацсовет ждет от телеканала документального подтверждения о его конечных бенефициарах.

15 декабря все члены Нацсовета проголосовали за выдачу лицензии телеканалу "1+1" сроком на семь лет. Однако генеральный директор телеканала должен был предоставить все необходимые для продления лицензии документы в день голосования.

Артеменко сообщил, что ни в тот день, ни в следующие десять Нацсовет не получил документы о конечных бенефициарах телеканала.

Глава Нацсовета показал подписанный бланк лицензии для "1+1", однако попросил в ближайшее время предоставить документальное подтверждение о его конечных владельцах.

Редакция телеканала "1+1" в обращении к президенту Украины Петру Порошенко, спикеру парламента Андрею Парубию и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману 29 декабря заявила, что их пытаются лишить лицензии на вещание.

На телеканале уточнили, что, по информации из "надежных источников", Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом "в другие руки".

Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что лицензия на аналоговое вещание "1+1" продлена еще 15 декабря. При этом он отметил, что новая лицензия выдается не раньше последнего дня действия старой лицензии, то есть 29 декабря. Артеменко также уточнил, что документы не переданы, поскольку телеканал не предоставил информацию, изменился ли у него собственник.

В Администрации Президента подчеркнули, что не оказывают давления на Нацсовет и не имеют никакого отношения к ситуации с лицензией для телеканала. При этом СМИ писали, что в АП подозревают, что телеканал сменил собственника.

Как отмечается на сайте телеканала, конечным бенефициарным собственником "1+1" является украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Он владеет 52,84% акций телеканала.