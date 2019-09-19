Нацсовет вынес предупреждения пяти телеканалам из группы "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждения пяти региональным телеканалам из группы "112 Украина", сообщает "Укринформ".

Решение единогласно проголосовали члены Нацсовета на заседании 19 сентября. Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский акцентировал на том, что все нарушения идентичны и касаются всех представителей группы "112 Украина".

"Мы регулярно проводим мониторинги на соблюдение условий конкурса и программы концепции, которые нужно выполнять. Телеканалы их не выполняют уже давно. Очередным мониторингом вещания от 19 июля 2019 года зафиксированы признаки нарушения ЗУ "О телевидении и радиовещании". Соответственно мы осуществили внеплановую проверку с 22 августа по 23 августа. И зафиксировали нарушения", - подчеркнул он.

По результатам проверок установлено, что телеканалы "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ" продолжают превышать разрешенный объем информационно-аналитических и публицистических передач и вместо собственного используют логотип "112 Украина".

"В очередной раз зафиксированы те же самые нарушения. Это увеличение объема информационно-аналитических и публицистических передач - с лицензией 2 часа. 30 мин, фактически 22 час. 50 мин. Отсутствуют культурно- художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные передачи, детские передачи, фильмопоказы. По лицензии предусмотрено наличие логотипа каждой конкретной компании, фактически есть логотип "112 Украина", - добавил Костинский.

Представители компании на заседание не явились, несмотря на приглашение.

14 июня стало известно о том, что близкий к Виктору Медведчуку народный депутат Тарас Козак приобрел телеканал ZIK, ранее принадлежавший президенту ФК "Карпаты" Петру Дыминскому. В 2018 году Козак стал владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

После покупки ZIK Нацсовет по ТВ и радиовещанию и АМКУ начали проверку связи телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, но пока не смогли доказать ее. В то же время после сообщения о смене собственника с телеканала уволился ряд топ-менеджеров и журналистов.

В июле телеканал NewsOne пытался провести телемост под названием "Надо поговорить" с рупором кремлевской пропаганды, телеканалом "Россия 24". Под давлением общественности пропагандистское мероприятие было отменено.

В связи с этим СБУ инициировала внеочередное заседание СНБО, а также предложила ввести санкции против юрлиц, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne. А ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

По результатам проверки СБУ и ГПУ была выявлена прямая связь NewsOne и российского "Промсвязьбанка", который обслуживает государственный оборонный заказ РФ.

В конце июля регулятор зафиксировал на телеканале NewsOne нарушения, связанные с подготовкой к проведению телемоста. Если факты нарушений (разжигание вражды) подтвердятся, против канала будут введены санкции.