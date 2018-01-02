Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

Издание Esquire составило список самых ожидаемых сериалов 2018 года. Как отмечают составители рейтинга, обычно от начала года до начала показа сериалов проходит некоторое варемя, но в этом году дела обстоят совсем иначе: новинки будут выходить уже с начала января.

"Повзрослевшие"

Премьера: 3 января

В центре событий - старшая дочь семейства Джонсонов Зоуи, которая отправляется на учебу в колледж. Однако путешествие во взрослую жизнь оказывается не таким веселым и беззаботным, как она предполагала.

"Чи"

Премьера: 7 января

История рассказывает о жизни сообществ, которые, как правило, не показывают на экранах. Сериал покажет о выживании, ответственности и ценности семьи.

"Черная молния"

Премьера: 16 января

Сериал расскажет о Джефферсоне Пирсе, который 9 лет назад оставил свою супергеройскую личность Черной молнии из-за последствий для своей семьи, но вынужден снова стать героем. Деятельность банды Сотня приводит к росту преступности в его районе.

"Корпоративный"

Премьера: 17 января

Сериал расскажет о корпоративной жадности, которая пагубно влияет на людей, пытающихся подняться по карьерной лестнице.

"Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"

Премьера: 17 января

Новый сезон "Американской истории преступлений" будет посвящен убийству знаменитого модельера Джанни Версаче.

"По ту сторону"

Премьера: 21 января

Говард Силк узнает, что агентство, в котором он работает, не просто бюрократическая контора. Оно поддерживает связь с параллельным измерением. Оба измерения тесно взаимодействуют и даже передают друг другу преступников. "По ту сторону" у Силка есть двойник, Прайм.

"Две крутые королевы"

Премьера: 2 февраля

Комедийное шоу будет состоять из четырех эпизодов и в комедийное манере расскажет о самых животрепещущих темах современности.

"Видоизмененный углерод"

Премьера: 2 февраля

Земля, XXVII век. Мир, в котором появилась возможность "сгружать" человеческое сознание и личность из одного тела в другое. Идеальный мир и для преступников, и для полицейских, и для армии... но вряд ли идеальный для бывшего военного спецназовца Такеси Ковача, которого миллиардер Бэнкрофт нанял... для расследования гибели одного из своих тел. Внешне - явное самоубийство. В действительности - явное убийство. Вот только воспоминания об убийце уничтожены вместе с телом-клоном... С чего начать?!

"Хорошие девочки"

Премьера: 21 февраля

Сериал расскажет о трех "хороших девочках", которые живут за городом и понимают, что устали от такой жизни, поэтому решают ограбить супермаркет.

"Розанна"

Премьера: 27 марта

Перезапуск ситкома, который выходил с 1988 по 1997 год.

"Смертельное влечение"

Премьера: весна

Сериал основан на одноименной комедии 1989 года. Действие сериала развернется в старшей школе, где есть свои лидеры - группа из трех девушек. Троица создала свою иерархию, в которой изгоям живётся очень несладко. Издевательства и насмешки атаманш и их прихлебателей превращает жизнь бедняг в ад. Вероника Сойер входит в круг приближенных, поэтому такая участь ее миновала. В душе девушка ненавидит нахалок и делится своими мыслями с новичком Джонсоном Дином. Тот предлагает ей избавиться от них довольно странным способом. Веронику ужасает одна мысль об этом, но убийство, волей случая, происходит.

"Этот странный камень"

Премьера: точная дата пока неизвестна

Документальный сериал канала National Geographic расскажет о нашей планете Земля.