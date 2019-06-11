Названы самые рейтинговые телеканалы Украины

По итогам I квартал 2019 года в тройку самых популярных среди украинцев телеканалов вошли "Украина", "1+1" и "СТБ". Соответствующие данные обнародовал Национальный совет по ТВ. Исследование по заказу Индустриального телевизионного комитета подготовили исследовательские компании Nielsen и Коммуникационный альянс.

По сравнению с I кварталом прошлого года доля зрителей, смотрящих цифровое телевидение, выросла на 50%.

Динамику роста доли зрительской аудитории продемонстрировали телеканалы "Украина", "112 Украина", "Прямой", "Эспрессо", "24 канал", "Новый", "НЛО TV", "Индиго TV", "Пиксель TV" и другие.

При этом наибольший показатель роста как рейтинга, так и доли был у "Прямого" - 130% и 155% соответственно. А рост этих показателей у "Пиксель TV" дал ему возможность войти в десятку самых рейтинговых телеканалов.

По данным телевизионной панели, в ТОП-10 самых рейтинговых телеканалов в I квартале 2019 вошли:

«Украина»; «1+1»; «СТБ»; «Интер»; «ICTV»; «Новый канал»; «2+2»; «TET»; «НТН»; «Пиксель TV».

Вместе 10 ведущих телеканалов охватывают 63,68% зрителей от общего количества телезрителей для аудитории в возрасте 4+.

Наибольшие потери доли аудитории продемонстрировали телеканалы "UA: Первый" (-37%) и "Интер" (-31%).

Телевизионная панель базируется на общенациональной выборке (за исключением АРК, Севастополя и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) из 2840 домохозяйств, из которых 1900 размещены в городах с населением более 50 тыс. человек и 940 домохозяйств - в городах с населением менее 50 тыс. человек и селах.