Названы страны с самым дорогим и дешевым интернетом в мире

В списке из 550 городов мира по стоимости интернета украинские города в последней десятке.

Интернет в украинских городах признан одним из самых дешевых в мире, сообщают Tексти.org.ua. В списке их 550 городов с самой большой месячной абонплатой за безлимит со скоростью 60 мегабит в секунду, украинские города занимают последние позиции.

Согласно исследованию Numbeo самый дорогой интернет в Адис-Абебе (Эфиопия), Гамильтоне (Бермуды), Хараре (Зимбабве). В Европе самый дорогой интернет в Женеве и Лозанне (Швейцария).

Как сообщалось в октябре 2017 года, цены за интернет в Украине возрастут на половину. Повышение цен связывается с ростом инфляции и затратами на материалы для ремонта поврежденных сетей. Инф. delo.ua

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