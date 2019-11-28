Не айтишный "прокол": Apple признала Крым российским в своих сервисах

Apple выполнила требования Российской Федерации и стала показывать на карте в своих приложениях оккупированный Крым как российскую территорию, пишет BBC.

Полуостров, который является территорией Украины и был аннексирован Россией в 2014 году, в приложениях Apple Maps и Weather теперь отмечен как часть России - однако только для пользователи на территории РФ. При этом за пределами страны Apple явно не обозначает регион как часть какого-либо государства.

В Великобритании, к примеру, Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную, а не государственную, однако в Керченском проливе приложение также не отображает какую-либо линию разделения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал обозначения в приложениях Apple Крыма, как российской территории.

"Позвольте мне объяснить вашим терминами, Apple. Представьте, что вы расстроены, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца похитил ваш худший враг, но тогда какой-то невежда не учитывает вашу боль. Вот как чувствуешь, когда слышишь о российском Крыме", - написал Пристайко в своем Twitter-аккаунте.

Он также заявил в другом твите, что глобальная политика - не сильная сторона Apple и компании следует заниматься отраслью высоких технологий и сферой развлечений.