Нейросеть Facebook научилась распознавать мемы

Инженеры Facebook и Instagram представили нейросеть Rosetta, способную распознавать картинки с текстами. В перспективе разработка позволит бороться со спамом, оскорбительным и агрессивным контентом на изображениях.

Нейросеть создана на базе технологии оптического распознавания текста, разработанной Facebook в 2015 году. Принцип работы нейросети заключается в обнаружении прямоугольных зон внутри картинок, где может содержаться текст. Далее Rosetta распознает текст и транскрибирует его. В настоящее время Rosetta может идентифицировать несколько языков, преимущественно латиницу. Помимо стандартных картинок с мемами нейросеть способна покадрово сканировать видеоролики.