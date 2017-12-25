Неизвестные взломали самую загадочную радиостанцию России

Радиолюбители заметили, что самая таинственная в России радиостанция "УВБ- 76" (неофициальное название - "жужжалка") прекратила вещание. На её волнах пользователи не услышали привычный им гудок, означающий работу станции.

Примерно в 21:00 на волнах радиостанции кто-то включил рэп на русском языке (не записан), а через несколько минут -зацикливание криков "Слава Украине".

До сих пор станция не произносит привычных для всех гудков, однако подобные "жужжалке" станции "Скрипучее колесо" и "Капля" работают нормально. Кто взломал станцию и по какой причине - неизвестно.

Предназначение "УВБ-76" никому не известно. Считается, что сигнал идёт с военного городка Поварово, а станция является военной. Она изредка транслирует российские имена и цифры, а на выходе получается код. Последний раз она "говорила" 17 декабря.

Источник: TJournal