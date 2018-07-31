Неизвестный сообщил о минировании офиса телеканала "Интер"

Из здания телеканала "Интер" в Киеве эвакуированы 35 человек в связи с сообщением о минировании, заявили в полиции.

Неизвестный 31 июля сообщил о минировании здания телеканала, расположенного по улице Дмитриевской в Шевченковском районе столицы, информирует пресс- служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

На улице Дмитриевской расположен офис телеканала "Интер".

"По указанному адресу сразу же выехали экипажи патрульных, следственно- оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, спасатели. Проводится осмотр помещения, эвакуированы 35 человек. Событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений", - сказано в сообщении.

Правовую квалификацию инциденту дадут после завершения осмотра.