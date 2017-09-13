Немецкий журнал "Focus" назвал Путина собакой, Кремль требует извинений

Влиятельное немецкое политическое издание Focus впало в немилость Кремля из- за статьи, где президента России Владимира Путина окрестили "собакой"

Об этом сообщило в Twitter посольство России в ФРГ, передает "ДС".

В посольстве считают "дурным вкусом" материал местного журнала Focus, в котором Путина назвали собакой.

Дипломаты привели фото страницы номера журнала за 2017 год, на которой видна фраза "Она (канцлер Германии Ангела Меркель) боится путинской собаки, но не боится собаку Путина".

"Журнала Focus, это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно. Что это значит?" - говорится в сообщении российского посольства.

Руководитель пресс-службы посольства России в Германии Денис Микерин в комментарии РБК заявил, что ожидает в ближайшее время реакции Focus.

"Сегодня активно задействованы соцсети, так что это можно считать прямым обращением. Одно дело, когда есть какие-то оценки в отношении политических лидеров, но мы не готовы терпеть оскорбления, высказанные в статье. Надеемся, что редакция проявит здравый смысл и политическую волю, а значит, выскажет свою позицию. Но другую позицию, кроме извинений за оскорбления, трудно представить", - подчеркнул Микерин, добавив, что ему "хотелось бы услышать от дирекции журнала оперативный ответ... Насколько совести им хватит".

Несмотря на то, что сотрудники Меркель предупреждают заранее, что во время визитов канцлера собак нигде быть не должно, во время давней встречи Путина и Меркель лабрадор Кони свободно зашла в комнату. Меркель с трудом взяла себя в руки, а президент России поинтересовался: "Собака вас не пугает?".

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Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher?

14:04 - 12 сент. 2017 г. · Bonn, Germany