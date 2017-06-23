Немецким спецслужбам позволили следить за перепиской в мессенджерах

Федеральное собрание Германии приняло законопроект, позволяющий спецслужбам использовать программы для слежения за онлайн-перепиской в мессенджерах типа Skype или WhatsApp, передает Deutsche Welle.

"Германским следователям по уголовным делам будет разрешено применение шпионского программного обеспечения. Сообщения должны перехватываться еще в компьютере отправителя, до того, как они будут закодированы", - информирует сайт бундестага.

Шпионские программы, которые устанавливаются на устройствах пользователей, позволяют извлекать информацию из мессенджеров до шифрованиях этих сообщений либо же сразу после расшифровки.

"Мы все чаще наблюдаем, что преступники используют зашифрованные каналы коммуникации. Органам власти все сложнее становится раскрывать даже самые тяжкие преступления", - заявил федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер.

При этом владельцы мессенджеров исключают возможность передачи данных немецким спецслужбам. Применяемое сквозное шифрование предусматривает, что "только те, с кем ведется диалог, могут просматривать сообщения", - сообщил представитель компании WhatsApp.

В швейцарской компании Threema, являющейся разработчиком одноименного мессенджера, также исключили возможность сотрудничества с немецкими спецслужбами.

"Threema находится в зоне действия швейцарского правосудия, а значит закон не обязывает компанию к подобному сотрудничеству. Кроме того, это "противоречило бы ценностям компании", - заявил один из учредителей Threema Мартин Блатт.

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