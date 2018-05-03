Несмотря на неудачную борьбу с Telegram, в РФ заговорили о возможной блокировке еще и Viber

Несмотря на действия Роскомнадзора по блокировке, сегодня Telegram по- прежнему продолжает работать в России.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

Об этом сообщает ТАСС.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - сказал глава Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Таганский районный суд г Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке.

В борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие. Между тем, Telegram по-прежнему продолжает работать в России.