The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию за репортажи о Трампе и России

Американские издания The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в номинации "Лучший материал на внутриполитическую тематику" за их работу по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 и потенциальные связи между Москвой и членами команды президента Дональда Трампа, сообщает "Радио Свобода".

Победителей самой престижной журналистской премии в США объявили 16 апреля в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Совет премии указала, что издание "углубили понимание нации о вмешательстве России в президентские выборы 2016 и ее связи с кампанией Трампа".

Трамп постоянно называет расследование командой Роберта Мюллера российских попыток повлиять на выборы 2016 "охотой на ведьм" и отрицает сговор между Москвой и его кампанией. Трамп также неоднократно называл освещение этой темы в средствах информации "фальшивыми новостями".

Рэпер Кендрик Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии. Рэпер получил премию за альбом Damn. Отмечается, что в своем альбоме Ламар отразил трудности жизни современного афроамериканца.

Пулитцеровская премия была учреждена известным газетным магнатом, основателем Школы журналистики Колумбийского университета Джозефом Пулитцером (1847-1911). Согласно его завещанию, на специально оставленные 2 млн долларов был основан фонд его имени.

Премия вручается ежегодно. Награда в одной из номинаций - "За служение обществу", не имеет денежного выражения, ее лауреат получает золотую медаль.