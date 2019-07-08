NewsOne отменил "телемост" с "Россия 24"

Телеканал NewsOne сообщает об отмене телемоста "Надо поговорить".

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины; без политиков и одиозных пропагандистов; привела к тому, что на протяжении последнего времени ряд политических партий начал массовые информационные атаки по нашему телеканалу. Появились заявления об акциях протеста у телеканала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Отмечается, что телеканал планировал организовать "первый неполитический телемост между людьми из Украины и России".

"Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские права. Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главными для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, которые провозглашают такие идеи, жить в страхе за свои семьи? Поэтому телеканал NEWSONE сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против журналистов, угрозами нападений на канал и использованием его названия в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемоста "Надо поговорить". Мы хотим, чтобы в Украине был мир, но есть силы, представляющие партию войны и им это крайне невыгодно", - заявили на телеканале.