NewsOne, ZIK и "112 Украина" лишены аккредитации в Верховной Раде

Как передает Укринформ, об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский в Фейсбуке.

"На прошлой неделе я обратился к спикеру Разумкову и главе аппарата ВРУ Теплюку с требованием отмены аккредитации для ZІK, NewsOne и "112". Впоследствии подкрепил эти обращения выступлением с трибуны", - отметил депутат и подчеркнул, что сейчас "дело сделано".

В частности, по его словам, у этих телеканалов "забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады".

Депутат назвал это решение справедливым, подчеркнув, что эти телеканалы занимались "только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента".

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца - народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и "112" было прекращено.