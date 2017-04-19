Независимое харьковское интернет-издание хотят закрыть

На единственное независимое интернет-издание города Харькова - сайт города 057.ua - оказывается давление.

Об этом сообщается на сайте издания 057.ua.

По информации издания, 19 апреля в офисе редакции прошли обыски, а работа данного он-лайн медиа парализована, ведь компьютеры и другая оргтехника были изъяты.

Утром в офис сайта вошли больше десятка мужчин и вывели в коридор директора, после чего ворвались и потребовали всем остальным выйти из-за столов и сдать мобильные телефоны.

Оперативные сотрудники показали удостоверения налоговой полиции, которая, как заверил на днях президент Порошенко, как бы прекратила свое существование в Украине. Вместе с ними был представитель Национальной полиции, который и руководил следственными действиями. Группа работала согласно решению Киевского районного суда Харькова, который удовлетворил ходатайство следователя СУ Нацполиции в Харьковской области и выдал разрешение на проведение обыска в офисах, где располагается редакция.

Однако в нарушение постановления суда силовики провели допрос всех людей, которые находились в помещении. Помимо сотрудников, под раздачу попали гости, стажеры, люди, пришедшие на собеседование для последующего трудоустройства.

Всех их заперли и попросили сдать телефоны. На возражение сотрудников, что это их личные вещи, поступил ответ: "А вы докажите сначала, документы предоставьте на телефоны".

Какие именно документы должен иметь при себе владелец мобильного телефона, люди, проводившие обыск, не сообщили. Зато стали угрожать переломать пальцы любому, кто откроет рот.

"Нам грубили, грозили сломать руки, пальцы. Меня закрыли одну в маленькой комнате и стали допрашивать, угрожая, что посадят в тюрьму вместе с директором. Я не понимаю, почему силовые органы, люди, которые называются правоохранителями, ведут себя как бандиты", - рассказала одна из сотрудниц сайта.

Людей не пускали даже в туалет и настоятельно рекомендовали потерпеть.

К слову, в качестве понятых полиция привела с собой людей, очень похожих на титушек. Молодые люди в спортивных штанах вели себя грубо, размахивали руками и помогали полиции удерживать людей в помещении.

Руководство сайта уверено, что обыски и незаконные допросы - это явная попытка прекратить работу независимого медиаиздания в Харькове.

Напомним, лишь одно из 12 уголовных дел за преступления против журналистов доходит до суда.

Отметим, суд оценил нападение с битой на журналиста в 680 грн штрафа.