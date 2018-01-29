НКРСИ планирует провести торги за 4G-лицензии в диапазоне 1800МГц в начале марта

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), планирует провести торги с голоса на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 1800МГц в начале марта 2018 года.

НКРСИ официально опубликовала количество поданных операторами заявок на тендер на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь IMT" (4G, LTE) в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.

Согласно сообщению на веб-сайте НКРСИ, заявки на тендер подали "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell.

Датой начала тендера назначено 26 февраля 2018 года.

По данным НКРСИ, заявку на лот №1 подал только lifecell, на лот №2 – только "Киевстар", а на лот №3 – только "Vodafone-Украина".

На лоты №4-6 подали заявки все три мобильных оператора.

Порядок подачи операторами заявок на конкурс: 22 января 2018 года lifecell (№1), 23 января 2018 года "Vodafone-Украина" (№2) и 26 января 2018 года - "Киевстар" (№3).

Проведение торгов "с голоса" и определение победителей тендера предварительно запланировано на начало марта 2018 года. Участники тендера должны оплатить тендерные гарантии не позднее 20 февраля.

Как сообщалось, ранее НКРСИ заявила, что право выкупа лота в тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT (4G) при одинаковых ценовых предложениях может быть предоставлено участнику, ранее прочих подавшему заявку на участие в тендере.