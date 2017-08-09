НКРСИ после конкурса на 4G намерена заняться 3G в диапазоне 900 МГц

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), планирует заняться рефармингом диапазона 900 МГц после завершения конкурсов по выдаче лицензий на 4G в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, сообщил глава регулятора Александр Животовский.

"Следующим этапом, после этих тендеров (на 4G, ожидаются в четвертом квартале 2016 года –ИФ), планируем подойти к диапазону 900-му, где работает GSM, где можно внедрить технологию 3G", – сказал он на заседании правительства в Киеве в среду.

Глава НКРСИ отметил, что рефарминг этого диапазона даст возможность существенно расширить покрытие 3G в небольших населенных пунктах и вдоль дорог, где сейчас работает обычная мобильная связь.

По его словам, с предложением о таком рефарминге к регулятору обращались мобильные операторы, комиссия уже провела подготовительную работу

В то же время А.Животовский отметил, что в отличие от диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц рефарминг диапазона 900 МГЦ сопряжен с проблемой его конверсии, так как на частотах 800-900 МГЦ сегодня есть военные и специальные пользователи.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич при обсуждении вопроса конкурсов на 4G выступила за включение в число условий предоставления бесплатного интернета образовательным учреждениям, на что глава регулятора выразил мнение, что это задача может быть решена при рефарминге диапазона 900 МГц.

Премьер-министр Владимир Гройсман в заключение обсуждения отметил важность при рефарминге диапазона 900 МГц обеспечения интернетом хотя бы школ.

Как сообщалось, в настоящее время ряд операторов уже добровольно предоставляет бесплатный доступ к образовательным ресурсам. В частности, крупнейший украинский оператор "Киевстар" 8 августа сообщил о выделении своим абонентам в рамках проекта "Знание без границ" безлимитного нетарифицированного доступа к приложению Prometheus - платформе из 70 открытых бесплатных онлайн-курсов (в том числе дублированным на украинский язык курсам Гарварда, Стэнфорда и университета Квинсленда), к которой подключились около 400 тыс. слушателей. По данным оператора, проектом "Знание без границ", в частности, бесплатным доступом к Wikipedia и цифровой библиотеке MyBook, ежемесячно пользуется в среднем 3,5 млн абонентов из 26 млн общей абонентской базы оператора.