НОТУ подала жалобу на заморозку 15 млн евро гарантий Украины на "Евровидение"

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) подала жалобу на заморозку 15 млн евро, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу, как гарантии на проведение конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.

Об этом сообщил глава НОТУ Зураб Аласания, передает "Интерфакс-Украина".

"Подано уже в суд. С нашей стороны, адвокатская фирма, которая нас представляет, пошло уже обжалование. Мы основываемся на том, что 15 млн евро - это государственные средства, которые не предусмотрены к любым искам, кроме обеспечения "Евровидения". Пожалуйста, верните", - сказал Аласания.

По его словам, НОТУ ожидает назначения даты суда и рассмотрения этого вопроса.

"Это дело не двух-трех дней. Рассмотрение может длиться два-четыре месяца", - отметил Аласания.

Напомним, Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило и инициировало процедуру ареста 15 млн евро, предоставленных Украиной в виде гарантии надлежащего проведения "Евровидения-2017". Как позже сообщил Аласания, средства были заблокированы по требованию международного телеканала Euronews (Лион, Франция).

Ранее в СМИ связывали заморозку средств с тем, что до этого Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" как правопреемницы Национальной телекомпании Украины (НТКУ) по иску компании Euronews о взыскании с нее 10,59 млн евро, что эквивалентно около 251,76 млн гривен.