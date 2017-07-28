Новый проект "Миротворца" позволит распознавать лица боевиков

В пятницу, 28 июля, народный депутат от парламентской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко анонсировал новый проект Separator, который в сентябре текущего года запустит сайт "Миротворец" для распознавания боевиков, террористов и сепаратистов.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины написал на персональной странице в Facebook.

"В первых числах сентября, команда проекта "Миротворец" запустит уникальный и не имеющий на сегодня в мире аналогов проект по распознаванию лиц боевиков, террористов и сепаратистов. Всех тех, кто по призыву из Москвы, поднял руку на Украину. Этот проект получил название Separator", - отметил Геращенко.

В основе проекта Separator заложено американское программное обеспечение, предоставляющее возможность быстро сверить "фото человека с сотнями тысяч фотографий из базы данных проекта "Миротворец".

По предварительным данным, проверка будет занимать считанные секунды, а доступ к проекту Separator будет иметь каждый желающий.

"По итогу проверки вы будете точно знать кто перед вами - законопослушный человек, или тот кто в 2014-2015 году кричал на митингах "Путин-введи войска" и "Крым-наш". А дальше, вы сами для себя примите решение что делать - звонить в СБУ или полицию, отказаться от делового сотрудничества с этим человеком или попытаться убедить его в том, что он стал жертвой антиукраинской пропаганды", - добавил Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 июля, Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала бывшего боевика "ДНР", который присоединился к бандформированию в 2014 году.