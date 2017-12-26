Объемы украиноязычного контента на телеканалах составляют 98%, - Нацсовет

Объемы трансляции украиноязычного контента (и приравненного к таковому) на телеканалах за год действия языковых квот в среднем составили 98%, что на 23% превышает установленные квоты. Об этом 26 декабря на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает "Интерфакс-Украина".

"В переходной период все телеканалы выполняют условия закона. В среднем доля передач, формально подпадающих под объемы передач на государственном языке (включая передачи собственного производства на русском языке) составила 98%. В то же время средний показатель фактической доли украинского языка на телеэкранах равен 86%. Закон, для сравнения, требует 75%", - сказал он.

Он отметил, что в фактический объем государственного языка в телеэфире Нацсовет засчитывал исключительно украиноязычные передачи и фильмы, которые полностью озвучены или дублированы на государственном языке; украиноязычные фрагменты закадрового текста, рекламу, анонсы; а также долю украинского языка в билингвальных передачах.

Артеменко также отметил, что за время действия квот на обязательное звучание государственного языка в телеэфире существенно увеличилось количество телепередач собственного производства - до 100%. Он также спрогнозировал, что средняя доля украинского языка на конец года в эфире национальных телеканалов может достичь 100%.

По данным Нацсовета, 100% средняя и фактическая доля украинского языка - в эфире детских телеканалов. При этом в эфире информационных телеканалов средняя доля украинского языка составила 99%, фактическая - 95%. В эфире познавательных средняя доля составила 100%, фактическая 82%; в эфире информационно-развлекательных средний показатель 92%, фактический - 73%, в эфире развлекательных телеканалов средняя доля украинского языка в эфире составила 98%, фактическая - 80%.

При этом, по словам члена Нацсовета по вопросам телевидения Сергея Костинского, наибольший объем передач, звучащих на русском языке, показали телеканалы "Интер" и "Индиго" - по 63%.

В эфире телеканала "UA: Перший" русскоязычные передачи не были зафиксированы.

По словам Артеменко, мониторинг охватил вещание 36 общенациональных спутниковых телеканалов на протяжении 6 недель, а общее время мониторинга составило 6 тыс. часов эфирного времени.

Он также отметил, что в планах Нацсовета - завершить мониторинг 210 региональных и местных телеканалов на 19 тыс. часов эфирного времени. А в 2018 году также запланировано 3 волны такого мониторинга общим временем более 57 тыс. эфирных часов.

Согласно условиям украинского законодательства, квоты украиноязычного контента в эфире телеканалов должны составлять не менее 75% общего эфирного времени, во время переходного периода к украиноязычному контенту приравниваются собственный и национальный ТВ-продукты.

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