ОБСЄ шукає медіаекспертів-консультантів і розпочинає конкурс

З 2016 року Координатор проектів ОБСЄ в Україні втілює проект "Подальша підтримка реформи державних та комунальних ЗМІ", метою якого є розробка та підтримка моделей сталого розвитку для регіональних медіа, що проходять реформування від державної або комунальної власності в приватну. Проект передбачає тренінги для редакторів і журналістів з наступних тем: бізнес та маркетингові стратегії, розвиток місцевих медіа, медіа-законодавство, передові журналістські практики, мультимедійна журналістика та мультиплатформні інструменти, етика, саморегуляція, та з інших сфер, що пов'язані з розвитком та сталим розвитком медіа. У зв'язку з цим, Координатор проектів ОБСЄ в Україні шукає досвідчених національних експертів з теоретичними та практичними знаннями принаймні в одній із наступних сфер:

-управління друкованим та/чи онлайн медіа, включаючи розробку внутрішніх редакторських політик та процедур; - монетизація контенту та спецпроекти;

- просування у соцмережах (СММ) для медіа-організацій;

- юридичний аудит та авторське право;

- журналістська етика;

- безпека журналістів та кібербезпека;

- децентралізація для медіа; медіа як актор у розбудові громади;

- гендер та гендерна чутливість у медіа;

- техніки розслідувань, перевірка фактів, збір та обробка інформації із відкритих джерел; робота із соціологічними даними;

- написання текстів (сторітелінг) для регіональних медіа: підбір теми, техніка проведення інтерв'ю, написання та редагування текстів;

- візуалізація даних, розробка інфографік, візуальні комунікації;

- фото- та відеожурналістика.

Будь ласка, зверніть увагу, що ця вакансія створена з метою розширення бази даних експертів. Майбутні завдання будуть обговорюватися з обраними кандидатами в окремому порядку за потреби. Експерт працюватиме з дому, з можливістю подорожувати у разі необхідності.

Опис завдань:

Експертам можуть бути надані наступні завдання:

* проведення лекцій та/або тренінгів для засобів масової інформації, які проходять реформування від державної або муніципальної власності в приватну за вище наведеними темами;

* розробка рекомендацій та/або навчальних матеріалів.

Вимоги до кандидатів:

* Вища освіта у галузі журналістики, дизайну, соціальних і соціологічних наук, політології, психології, гендерних досліджень та інших суміжних спеціальностях;

* Не менше трьох років професійного досвіду хоча б в одній із таких сфер: управління та сталий розвиток медіа, медіа право, журналістика, медіа маркетинг, просування та робота із соцмережами, безпека журналістів, кібербезпека, етична журналістика, гендерні дослідження, журналістські розслідування, візуалізація даних, теорія та практика фото- і відеожурналістики, децентралізація та розбудова громад;

* Розуміння медіа-середовища в Україні та стратегічне бачення;

* Відмінні аналітичні навички;

* Відмінне знання української мови з винятковими навичками письма;

* Знання англійської мови на робочому рівні буде перевагою;

* Попередній досвід роботи з міжнародними організаціями буде перевагою;

* Впевнений користувач ПК.

Рівень оплати:

У відповідності до шкали розцінок Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі просимо використовувати систему подання заявок через мережу Інтернет, за адресою: www.osce.org/employment; номер вакансії: VNUKRC00481. Кінцевий термін подання заявок: 3 вересня 2017 року. У разі виникнення труднощів у користуванні мережевою системою, радимо використовувати Internet Explorer або Ви можете заповнити Анкету для подання заявки на вакансію в ОБСЄ, розміщену на сайті https://www.osce.org/uk/ukraine/236721, та надіслати її електронною поштою на адресу: oscepcu-recruitment@osce.org, зазначивши назву посади в анкеті та у темі листа. Заявки, отримані після зазначеної кінцевої дати, розглядатися не будуть. У зв'язку з великою кількістю заявок, ми будемо контактувати лише з кандидатами, запрошеними на співбесіду. Умови завдання та контракту можуть бути докладніше обговорені під час співбесіди.

ОБСЄ залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати посаду зі зміненими обов'язками чи з іншою тривалістю контракту.

ОБСЄ підтримує різноманітність та неупередженість у своїй кадровій політиці та заохочує як чоловіків, так і жінок з відповідними кваліфікаціями до подання заявок на вакансії в організації, незалежно від національності, релігії, етнічного або соціального походження.

Просимо зауважити, що ОБСЄ не вимагає жодних платежів на будь-якому з етапів подання або розгляду заявок.

Джерело: https://jobs.osce.org/uk/vacancies/media-ekspert-vnukrc00481