ОБСЕ: боевики обстреляли телекомпанию в Луганске

Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал последствия обстрела здания телекомпании в центре Луганска.

Об этом сообщается в последнем опубликованном отчете миссии за 18 февраля, пишет "Слово и Дело".

В штабе АТО рассказали о состоянии здоровья четырех раненых бойцовВ штабе АТО рассказали о состоянии здоровья четырех раненых вчера бойцов. Один военнослужащий в тяжелом состоянии, трое других - в удовлетворительном.

"17 февраля в Луганске на улице Демехина, 25, члены патруля миссии отметили повреждения двух радиокабелей и одного телевизионного кабеля, расположенных на надземной металлической конструкции рядом с четырехэтажным кирпичным зданием, где находится телекомпания, - отметили в ОБСЕ.

Также патруль ОБСЕ видел 10 разбитых окон на юго-западной стороне здания телекомпании. О пострадавших не сообщается.

"Наблюдатели определили, что повреждения свежие и что они образовались вследствие попадания снаряда, выпущенного из ручного противотанкового гранатомета (РПГ-26) с юго-западного направления. Примерно в 100 метрах к юго-западу от здания телекомпании на расположенной в парке платформе наблюдатели видели в снегу следы выхлопа, - говорится в докладе.

По оценке наблюдателей, это были следы реактивного выхлопа от выстрела из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26.

"Вечером 16 февраля, находясь в Луганске, наблюдатели слышали два взрыва неопределенного происхождения в 0,6 километра к северо-востоку, - добавили в ОБСЕ.

Ранее глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек.

Также Хуг рассказал, сколько раз за год нарушали тишину на Донбассе.