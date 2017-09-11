ОБСЕ: В тюрьмах по всему миру заключены 170 журналистов

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что международное сообщество должно защитить журналистов и свободу СМИ. Об этом сообщает Укринформ.

В ходе открытия ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению он добавил, что в настоящее время 170 журналистов находятся в тюрьмах по всему миру.

Дезир добавил, что журналистам часто угрожают, их пытают, преследуют, похищают и убивают. Он считает, что сейчас основными проблемами свободы средств массовой информации являются пропаганда и дезинформация, достигнувшие "неслыханных масштабов", и желание контролировать интернет.

Также представитель ОБСЕ указал, что от тезиса, что свобода прессы противоречит безопасности и противодействия терроризму, необходимо отказаться.

"Именно свобода СМИ укрепляет борьбу общества против международного терроризма. Сегодня нужно защитить свободу", - заявил он.

Кроме того, Дезир назвал своими основными приоритетами на должности безопасность журналистов, борьбу с пропагандой, дезинформацией, фейковый новостями, а также продвижение плюрализма в эпоху цифровых медиа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский утверждает, что Киев действует четко по принципам и обязательствам ОБСЕ в сфере защиты свободы слова и свободы СМИ.