Общественную телерадиокомпанию возглавила Светлана Остапа

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал своим председателем заместителя шеф-редактора интернет- издания "Детектор медиа" Светлану Остапу

Остапа была делегирована от парламентской фракции "Самопомич", передает "ДС".

Соответствующее решение приняли члены наблюдательного совета на очередном заседании 25 марта, сообщается на сайте Общественного.

На должность заместителя председателя Набсовета избрали Игоря Хохича, представителя парламентской группы "Видродження".

Секретарем наблюдательного совета стал Вадим Миский, представитель общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", программный директор ОО "Детектор медиа". Ранее он был избран членом Наблюдательного совета на открытом конкурсе в сфере защиты интересов детей и молодежи.

Председатель Общественного, заместитель председателя и секретарь избираются из состава наблюдательного совета тайным голосованием членов на два года.

Напомним, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин".

Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.