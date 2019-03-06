Обвинительный акт по делу Вышинского направлен в суд Киева

Обвинительный акт по делу Вышинского направлен в Подольский районный суд города Киева

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратура АР Крым 6 марта 2019 года направила обвинительный акт в Подольский районный суд города Киева.

"Сегодня, 6.03.2019 года, прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости Украина" для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в 17:00 5 марта прокурор отдела прокуратуры АРК вручил его подзащитному обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования. В 13:00 в среду в Херсонском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на продление Вышинскому срока содержания под стражей.

Напомним, Вышинского 9 марта этапируют из Херсонского в Киевское СИЗО. 5 марта Вышинскому вручили обвинительный акт. Далее материалы дела передаются в суд. РБК-Украина писало, что суд оставил под стражей Вышинского до апреля.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.