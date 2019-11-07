Обыски у Макеенко имеют целью подорвать работу канала - Чорновил

Обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко имеют целью подорвать работу канала.

Об этом "Прямому" сообщил политолог Тарас Чорновил.

"Сейчас начинают искать попытки, проверяют на прочность владельца телеканала. Проверяют на прочность нервы журналистов. Будут попытки отрезать финансовые возможности телеканала. Потому что, мы прекрасно понимаем, что информационные каналы перед тем, как стать прибыльными должны существовать достаточно долгое время. И поэтому эти попытки снова начались. Они проанонсированы. То есть, что это будет происходить было понятно. Первый набег напрямую на сам канал и попытки провести какие-то обыски на канале, попытки вмешаться напрямую получили очень плохую реакцию. Даже сами сторонники Зеленского на это передернулись. Лезть закрывать рот оппонентам считается неприемлемым где угодно. Поэтому решили идти с другой стороны", - рассказал Чорновил.

Он отметил, что Портнов и Богдан заявляют, что вообще надо позакрывать всех, кто думает иначе.

"Это, по-моему, не Рябошапка ли проговорился где-то, что нужно проверить финансовую основу телеканалов. Не говорил, что это будет касаться именно оппозиционных телеканалов. И вот попытка давления на владельцев, она и является таким подлым методом", - добавил политолог.

Чорновил отметил, что пока не будет заявлений о том, что обыски связаны с тем, что Владимир Макеенко является основателем телеканала "Прямой".

"Это нападение является попыткой с экономической стороны подорвать деятельность телеканала. У нас в Украине пока ни один телеканал и "Прямой" и другие не являются экономически прибыльными. И поэтому, когда еще каналы сами не могут зарабатывать на себя деньги - такой удар по владельцу, по людям, которые обеспечивают его деятельность. Это возможность, якобы, напрямую не вмешиваясь в деятельность самого канала разрушить его работу. Это особенно подлый способ деятельности", - сообщил политолог.

Он отметил, что обыски могут иметь только одну цель - не поиск каких-то недоимок налогов, а единственная задача подрубить канал, подрубить его возможности существования.

Политолог Александр Палий заявил, что обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко являются попыткой взять этот медиа-ресурс под контроль.

Напомним, у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Прямий канал

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