

Офис «Яндекса» эвакуировали после визита Владимира Путина

В офисе интернет-компании «Яндекс» провели эвакуацию. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на сотрудника компании. Собеседник издания уточнил, что сам не присутствовал в момент эвакуации в здании, где расположен офис «Яндекс». Об эвакуации ему рассказали коллеги.

‏ @nightmaresreal

Сотрудники Яндекса вышли на митинг (на самом деле нет, просто пожарная сигнализация сработала)

6:39 - 21 сент. 2017 г.

Яндекс эвакуируют pic.twitter.com/bczrbQhB00

— устал с рождения (@etokomrad) 21 сентября 2017 г.

Сотрудники компании в социальных сетях сообщили об анонимном звонке в компанию, после которого последовала эвакуация. Также сообщается о сработавшей пожарной сигнализации.

Позже источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что эвакуация началась после поступившего звонка об угрозе взрыва в офисе «Яндекс». «Эвакуировано 1,9 тыс. человек из офиса "Яндекса". Помещения проверяются»,— уточнил он.

Ранее сегодня офис компании «Яндекс» в Москве посетил президент Владимир Путин. Он поздравил «Яндекс» с 20-летним юбилеем, пообщался с руководством компании и ознакомился с ее новыми разработками. Господину Путину продемонстрировали работу беспилотного автомобиля, также он попробовал в работе голосовой помощник «Алиса» (аналог сервиса Siri от компании Apple).