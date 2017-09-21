Официально: Google договорилась о покупке смартфонного бизнеса HTC

Компания Google, как и сообщали ранее источники, купила смартфонную часть бизнеса HTC, о чем представители HTC и Google сообщили публично 21 сентября.

Условия сделки

Часть сотрудников HTC, большинство из которых занимается разработкой смартфонов Pixel, перейдет на работу в Google. Речь идет примерно о половине команды исследований и разработки в смартфонном направлении, уточнило издание BBC.

Также поисковому гиганту отойдут патенты и производственные технологии (все или какая-то часть, не уточняется).

Сумма сделки составила 1,1 млрд долларов, завершить ее надеются в начале 2018 года, что получится сделать после получения необходимых разрешений от регуляторов.

Судьба HTC

Производитель сохранил торговую марку и остальные направления бизнеса, а значит продолжит выпускать иные продукты, шлем виртуальной реальности Vive в частности. Кроме того, ожидается выход еще нескольких смартфонов HTC, но вряд ли тайваньская компания снова построит бизнес по выпуску телефонов, скорее просто доведет до конца открытые проекты.

Главная выгода HTC - деньги, которых у компании становилось все меньше. К тому же именно производство смартфонов тянуло HTC вниз, потому сделку можно считать продажей неликвида.

Выгода Google

Поисковая компания ранее купила Motorola, вместе с командой которой разработала и выпустила Nexus 6, но за два года так и не показала серьезных успехов и перепродала ее Lenovo. Вряд ли покупка HTC поможет Google совершить существенный рывок, поскольку тайваньское подразделение не относится последние несколько лет к лидерам рынка.

Главное преимущество, которое получит Google - команду подготовки смартфонов полного цикла, что важно для линейки Pixel (в которой не упоминается производитель телефонов, а значит и пиара, как в случае с Nexus, брендам не сыскать). Приобретение относительно недорого приведет в Google специалистов и патенты, осталось рисовать корпуса, тестировать новые функции и собирать это воедино, не выходя со своей территории.

Если это не прост факт доброй воли в отношении HTC, а бизнес-решение, можно ожидать, что Google постарается нарастить позиции на рынке электроники, что в паре с собственным ПО может стать интересным предложением для потребителей. Главное, чтобы через пару лет новое приобретение не ушло опять на торги.

Ранее стало известно, что 4 октября Google представит новые Pixel 2 и Pixel 2 XL, компактную колонку и дорогой Pixelbook.

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