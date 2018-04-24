Охрана Труханова избила журналиста ВВС - СМИ

Охрана городского главы Одессы Геннадия Труханова избила журналиста ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне.

Об этом сообщает ВВС.

"Расследование BBC показало, как организованная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании", - говорится в сюжете ВВС.

В ходе расследования журналист Энди Верити обратился за комментарием к Труханову. Однако, охрана городского главы Одессы отреагировала агрессивно на вопрос журналиста. На видео видно, как охрана оттеснила журналиста от Труханова и сбила Верити с ног. Впоследствии журналист также сказал, что при этом его ударили ногой в пах. Также на видео ВВС видно, что во время попытки снять видео в Киеве, когда проходил суд по делу Труханова, неизвестный мужчина в черной форме без знаков распознавания начал препятствовать съемке, прикрывая камеру рукой.

Напомним, ранее ВВС сообщало, что в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью оффшорной корпорации Rubicon Group, компании которой находились под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова. Сообщается, что корпорация зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Также в ВВС считают, что мэр Одессы Геннадий Труханов был членом преступной группировки, которая в 1990-х перебралась в Европу, а в 2000-х через офшоры приобрела недвижимость в Лондоне. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные полиции Италии и архив Paradise Papers, пишет Гордон.