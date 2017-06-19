Оккупанты открывают в аннексированном Крыму региональное отделение ВГТРК

В аннексированном Россией Крыму появится региональное управление Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), сообщает "ТАСС".

О появлении на полуострове филиала российской телерадиокомпании в понедельник, 19 июня, сообщил "временно исполняющий обязанности губернатора" Севастополя Дмитрий Овсянников.

Руководить региональным управлением будет корреспондент пропагандистского телеканала "Россия 1" Александр Минаков.

"Открывается компания ГТРК "Севастополь", ее возглавляет Александр Минаков, это человек с опытом, опытом военного корреспондента, ведущего телепередач на канале "Россия 1". Канал ГТРК "Севастополь" будет вещать на частоте канала "Россия 1" и соответствующей радиочастоте", - сообщил Овсянников.

Читайте также: ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие погранслужбы ФСБ РФ в оккупированном Крыму получили распоряжение оказывать содействие российским пропагандистам - участникам спецоперации, направленной на создание иллюзии "наплыва украинских туристов на аннексированный полуостров".

По материалам: ТАСС