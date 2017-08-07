Оккупанты поставят вышку в Крыму, чтобы глушить украинский сигнал

Российские оккупанты планируют в 2018 году построить собственную вышку недалеко от Джанкоя для противодействия украинскому вещанию с Чонгарской вышки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Чонгарская башня создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро", - написал Костинский.

Чиновник отметил, что "в направлении Крыма, в сфере телерадиовещания, мы работаем первым номером, владеем инициативой, тогда как оккупационная власть действует только в ответ".

По словам Костинского, Украина будет продолжать реализацию стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территорию Крыма. Согласно этой стратегии, количество телеканалов и радиостанций, вещающих на полуостров, будет увеличиваться.

Он также отметил, что россияне потратят миллионы рублей из государственного бюджета РФ "на бессмысленный проект, в то время когда у них есть проблемы с энергетикой, водой, социальными выплатами".

В январе 2017 года в Чонгаре было завершено строительство 150-метровой вышки для теле- и радиовещания на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. В марте вышка начала передавать сигнал.