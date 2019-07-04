Окружной суд отменил четырехмиллионный штраф телеканалу "Интер" за разжигание вражды

Отмена ранее принятых судебных решений, похоже, приняла в Украине характер эпидемии. Что интересно отменяются они через достаточно длительное время, внезапно и без пояснений, правда, иногда оставляя второй стороне возможность воспользоваться апелляцией или касацией.

Окружной административный суд Киева отменил штраф в 4 миллиона гривень ($ 150 тыс.) для телеканала "Интер" за слова ведущих во время концерта к 9 мая о переименовании улиц "именами фашистских преступников", передает Громадське.

Об этом говорится в решении суда.

Речь идет о штрафе за концерт 2018 года, когда ведущий в частности заявил: "Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала "Интер", признав заявление ведущих концерта разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.

В то же время суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих есть "признаки оценочных суждений", однако они не являются разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны или ее пропагандой.

"Признак призыву и разжигание вражды не означает факт совершения такого призыва, поскольку не содержат непосредственно обращения к аудитории с предложением к развязыванию агрессивной войны", - говорится в решении.

Также суд считает, что в речах ведущих нет "пропаганды государства- агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины".

Кроме того, Окружной админсуд считает, что Нацсовет создает "условия для распространения цензуры и присвоение информации об освещении исторических событий в Украине".

Таким образом, суд отменил штраф для телеканала "Интер" и обязал Нацсовет возместить судебные расходы более чем на 1,5 тысячи гривен ($ 57,25). Регулятор имеет возможность подать апелляцию на это решение суда.

Напомним, 9 мая 2018 года в Киеве на улице Щусева в здание, где располагается новостной продакшн телеканала "Интер", бросили "коктейль Молотова".

Напомним, 22 мая 2017 года народный депутат Антон Геращенко ("Народный фронт") сообщил о выдворении Шувалова из Украины с запретом въезда сроком на пять лет.

Сам Шувалов назвал запрет въезда в Украину "абсурдным" и связал его с якобы "межвидовой борьбой украинских политиков" и "давлением" на свободу слова.

В марте 2014 года Служба безопасности Украины уже выдворяла Игоря Шувалова из страны. По данным Антона Геращенко, решение было отменено "под давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего главу СБУ Валентина Наливайченко". После чего Шувалов еще три года продолжал руководить информационным блоком "Интера". По материалам Громадське телебачення