Оксфордський словник не зміг вибрати слово року, і назвав декілька

2020 рік приніс світу так багато переломних подій, що Оксфордський словник англійської мови не зміг обрати одне слово, яке характеризувало б його найкраще. Замість цього лексикографи назвали кілька слів, які "відображають дух, настрій і турботи" нашого часу, пише BBC.

"Я ніколи не бачив року, подібного тому, який ми щойно прожили. Команда Оксфордського університету виявляла сотні значущих нових слів і вживань, десятки з яких в будь-який інший час напевно стали б словом року, - розповів Каспер Гратвол, президент Oxford Dictionaries. - Це одночасно безпрецедентно і трохи іронічно - рік, який позбавив нас дару мови, був наповнений новими словами, не схожими на жодні інші".

Так, в 2020 році використання слова "пандемія" збільшилося більш ніж на 57 000%. Слово "коронавірус" з 60-х років ХХ століття в основному використовувалася науковими та медичними фахівцями, але до квітня стало "одним з найбільш часто використовуваних іменників в англійській мові". Вже в травні його перевершив неологізм "Covid-19". Також серед слів року - "локдаун", "віддалена робота" (WFH), "лісові пожежі" (bushfires) і BLM (Black Lives Matter).

Слово "віддалений" з березня 2020 року використовують на 300% частіше; також люди постійно говорили про маски, ізоляцію, медпрацівників і кур'єрів. Серед безлічі слів, пов'язаних з пандемією, є і популярні неологізми, наприклад, "антимасочник". У доповіді говориться, що використання слова "суперпоширювач", яке з'явилося ще в 70-х роках, різко зросло в жовтні. Те ж стосується слова "reopening" (повторне відкриття), яке стосується закритих через карантин торгових точок

З жовтня 2019 по жовтень 2020 року подвоїлася частота використання словосполучення "теорія змови", а термін QAnon став на 960% популярнішим.

Також в 2020 році народився термін "антропауза", що описує глобальне скорочення людської діяльності і подорожей у відповідь на пандемію Covid-19.

Раніше словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 р Державний інститут російської мови ім. А.С. Пушкіна назвав словами року «самоізоляцію» і «занулення».