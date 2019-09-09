Олег Сенцов пожелал всем добра и заявил, что его аккаунт в Twitter фейковый

Украинский режиссер, недавно освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов заявляет, что у него имеется только одна персональная страница в соцсетях - только в Facebook. А аккаунт в Twitter является фейковым.

Об этом Сенцов написал в Facebook.

"Это моя единственная страница в Интернете. В Twitter фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация Facebook, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделать - не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надеюсь после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра", - написал он.

Отметим, ранее сообщалось, что Олег Сенцов после освобождения завел аккаунт в Twitter.

Напомним, вернувшимся в Украину Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленными. Из РФ вернулись 35 украинцев. Среди них - 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, журнгалист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.