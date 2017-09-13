ООН рекомендует Украине провести расследование деятельности "Миротворца"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта "Миротворец".

Об этом говорится в заключительной части доклада о ситуации с правами человека в Украине, опубликованного во вторник, 12 сентября, сообщает "Слово и Дело".

В разделе доклада, где обозначены рекомендации украинским органам власти, отмечается, что Национальной полиции следует "незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец".

В тексте доклада также упоминается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма.

"УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" попала нардеп Юлия Тимошенко.

Позже стало известно, что сайт "Миротворец" пополнился еще тремя народными избранниками.