"Оппоблок" хочет оспорить в суде санкции против учредителей "112 Украина" и "NewsOne"

Народные депутаты от фракции "Оппозиционный блок" намерены обжаловать в суде рекомендации Верховной Рады Украины Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к компаниям, входящим в структуру собственности телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". В "Оппоблоке" такое решение считают "беспрецедентным актом цензуры в Украине".

"Мы будем опротестовывать незаконные и антиконституционные решения во всех судебных инстанциях, включая европейские" - говорится в заявлении партии.

Во фракции связали перспективу введения санкций с "зачисткой информационного поля" перед президентскими и парламентскими выборами 2019 года.

"Потеряв доверие людей, не в состоянии больше управлять страной, добиться мира и обеспечить развитие национальной экономики, власть пошла на прямую зачистку информационного поля перед выборами. Закрытие оппозиционных СМИ накануне очередного избирательно цикла станет приговором демократичности и прозрачности выборов в Украине", - заявляют в "Оппоблоке".

Там также призвали международные правозащитные и неправительственные организации, посольства демократических стран "дать политическую оценку этому решению парламентского большинства" и "не допустить установления диктатуры в центре Европы".

Напомним, петиция с требованием закрыть телеканалы "112 Украина" и "NewsOne" за неделю набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. В петиции отмечалось, что эти ресурсы способствуют "распространению дезинформации, враждебной пропаганды через информационные активы Кремля в Украине".

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "NewsOne". В СБУ пришли к выводу о том, что "NewsOne" транслирует клише российской пропаганды, и в его эфире присутствуют "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей".