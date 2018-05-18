Оппозиционный блок хочет взять на поруки Вышинского

Оппозиционный блок собирается следить за ходом судебных разбирательств в деле руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Оппозиционный блок готов взять на поруки руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Мы готовы взять задержанного журналиста на поруки и будем следить за ходом судебных разбирательств", - говорится в заявлении Оппозиционного блока.

15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ.

В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене. Для избрания меры пресечения его перевезли в Херсон.

Вышинский подтвердил, что у него есть два паспорта - украинский и российский.

17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца. Статья 111 Уголовного кодекса Украины "госизмена", которая ему вменяется, не предусматривает альтернативы содержанию под стражей.