Oracle выиграла у Google апелляцию по иску о нарушении авторских прав на Java

Апелляционный суд в США постановил, что компания Google нарушила авторские права Oracle, использовав в операционной системе Android язык программирования Java. Об этом сообщает Reuters.

Дело направлено в федеральный суд в Сан-Франциско для решения о сумме компенсации, которую Google должен выплатить Oracle. Во время предыдущего разбирательства истец требовал $9 млрд.

В 2016 суд постановил, что Google использовала программное обеспечение Java на основе положений о добросовестном использовании (fair use) и не обязан платить Oracle.

Компания Oracle подала иск к Google в 2010 году, вскоре после покупки разработчика Java — компании Sun Microsystems. В иске утверждалось, что бесплатное распространение операционной системы Android нарушало авторское право Oracle на часть программного обеспечения Java, что привело к снижению выручки компании.