Орлуша о прорыве Саакашвили в Украину опубликовал стихотворение - "Встреча на границе"

В сегодняшнем стихотворении российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) сравнил президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили с бодающимися баранами. Выгоду от событий, происходивших 10 сентября на западной границе Украины, могут извлечь только в Кремле, считает Орлуша.

Стихотворение "Встреча на границе" опубликовано в Facebook Орлова.

На границе утром рано Повстречались два барана.

Пояснить детали надо: Первый - был начальник стада, Вел все стадо за собой На ночлег и на убой, Сам до мясокомбината Никогда не доходил, Говорил, что дружит с НАТО, В общем, всех за нос водил, Крепок лоб, глядит хитро, Все зовут его Петро.

Про второго скажем сразу: Он - не местный, он - с Кавказа, Там его шампуры ждут, Мишей тут его зовут.

Про "зовут" - не зря сказали, В наш колхоз его позвали, Чтоб не мучали волчары Черноморские отары, Чтоб порядок он навел Всю коррупцию извел.

Кто позвал? Петро позвал.

Обнимал и целовал, Приобнял, приободрил, Колокольчик подарил Синий, чтобы знали, гады: Наш баран! Такой, как надо!

Дружба кончилась. Бывает...

Колокольчик отнимают, Он когда-то был - награда, А звонит не то, что надо, Вывод: сдайте в тот же час И peace-дуйте на Кавказ!

(тут про мат закон не суйте, Это - в смысле "мирно дуйте")

Дни летели. Дальше - больше.

Ну так вот, граница с Польшей, На которой утром рано Повстречались два барана...

Миша крикнул: "Открывайте!" Петя: "Колокол сдавайте!" - "Если хочешь - отбирай!" - "Заминировать сарай!" - "Я иду домой, безвиз!" - "Убирайтесь нафиг, плиз!"

Новости смотрели сами?

Тут они столкнулись лбами, Видят люди разных стран: Тут - баран, и тут - баран, Шум стоит нечеловечий, Рядом слышен крик овечий, Стадо начало реветь По привычке: "Юлю - геть!"

Кто-то скажет: знать бы надо, Ты кого назвал тут "стадо"?

Отвечаю вам, друзья: Стадом называю я Тех, кто следом за бараном На барана прет тараном, Тех, кто следом за другим, Грозно блеет: "Защитим!" Защитим кого и что?

Не от "ихтамнет" в АТО, Не безногих ветеранов, А баранов от баранов.

Кто за что? Кого сажать?

Плакать, блеять или ржать?

Всех дубинками хреначить?

Перевыборы назначить?

Впрочем, повод - очень странный: Ну, поссорились бараны...

Ну, наставили рога...

Тоже мне, нашли врага!

Враг - повсюду! Например, Тот же коррупционер...

...А пока пастух московский Вызвал в кабинет кремлевский Стражу - парочку полков Миротворческих волков, Говорит: "Готовьтесь, братцы!

Там бараны будут драться, Мы давно такого ждем, Мы туда себя введем, И пускай контроль границы Тем баранам только снится, Не жалеют там усилий На захват Саакашвили, Две недели подождут И грузинам отдадут, Чтобы - ни себе, ни людям, Мы такое очень любим!

Что сказать хочу в финале?

Я хочу, чтоб люди знали: Им возня необходима, Чтобы скрыть завесой дыма Демократию, свободу, Гнусную свою породу, Море взяток и откатов, Сотни рейдерских захватов, Депутатских деток тачки, Хамство, яхты, цацки, дачки...

Что еще скрывает дым?

Медицину, школы, Крым, Пенсии для тех, кто стар, Унижение татар, Их же там, в дыму, не видно, А не видно - не обидно!

Но зато мы победили Грозного Саакашвили (если с Юлей - даже двух!), Рухнул сил их новых "Рух", Ведь не зря же утром рано Повстречались два барана!

Гаснет новостной экран, Кто не понял, тот - баран!