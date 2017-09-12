Орлуша о прорыве Саакашвили в Украину опубликовал стихотворение - "Встреча на границе"

В сегодняшнем стихотворении российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) сравнил президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили с бодающимися баранами. Выгоду от событий, происходивших 10 сентября на западной границе Украины, могут извлечь только в Кремле, считает Орлуша.
Стихотворение "Встреча на границе" опубликовано в Facebook Орлова.
На границе утром рано Повстречались два барана.
Пояснить детали надо: Первый - был начальник стада, Вел все стадо за собой На ночлег и на убой, Сам до мясокомбината Никогда не доходил, Говорил, что дружит с НАТО, В общем, всех за нос водил, Крепок лоб, глядит хитро, Все зовут его Петро.
Про второго скажем сразу: Он - не местный, он - с Кавказа, Там его шампуры ждут, Мишей тут его зовут.
Про "зовут" - не зря сказали, В наш колхоз его позвали, Чтоб не мучали волчары Черноморские отары, Чтоб порядок он навел Всю коррупцию извел.
Кто позвал? Петро позвал.
Обнимал и целовал, Приобнял, приободрил, Колокольчик подарил Синий, чтобы знали, гады: Наш баран! Такой, как надо!
Дружба кончилась. Бывает...
Колокольчик отнимают, Он когда-то был - награда, А звонит не то, что надо, Вывод: сдайте в тот же час И peace-дуйте на Кавказ!
(тут про мат закон не суйте, Это - в смысле "мирно дуйте")
Дни летели. Дальше - больше.
Ну так вот, граница с Польшей, На которой утром рано Повстречались два барана...
Миша крикнул: "Открывайте!" Петя: "Колокол сдавайте!" - "Если хочешь - отбирай!" - "Заминировать сарай!" - "Я иду домой, безвиз!" - "Убирайтесь нафиг, плиз!"
Новости смотрели сами?
Тут они столкнулись лбами, Видят люди разных стран: Тут - баран, и тут - баран, Шум стоит нечеловечий, Рядом слышен крик овечий, Стадо начало реветь По привычке: "Юлю - геть!"
Кто-то скажет: знать бы надо, Ты кого назвал тут "стадо"?
Отвечаю вам, друзья: Стадом называю я Тех, кто следом за бараном На барана прет тараном, Тех, кто следом за другим, Грозно блеет: "Защитим!" Защитим кого и что?
Не от "ихтамнет" в АТО, Не безногих ветеранов, А баранов от баранов.
Кто за что? Кого сажать?
Плакать, блеять или ржать?
Всех дубинками хреначить?
Перевыборы назначить?
Впрочем, повод - очень странный: Ну, поссорились бараны...
Ну, наставили рога...
Тоже мне, нашли врага!
Враг - повсюду! Например, Тот же коррупционер...
...А пока пастух московский Вызвал в кабинет кремлевский Стражу - парочку полков Миротворческих волков, Говорит: "Готовьтесь, братцы!
Там бараны будут драться, Мы давно такого ждем, Мы туда себя введем, И пускай контроль границы Тем баранам только снится, Не жалеют там усилий На захват Саакашвили, Две недели подождут И грузинам отдадут, Чтобы - ни себе, ни людям, Мы такое очень любим!
Что сказать хочу в финале?
Я хочу, чтоб люди знали: Им возня необходима, Чтобы скрыть завесой дыма Демократию, свободу, Гнусную свою породу, Море взяток и откатов, Сотни рейдерских захватов, Депутатских деток тачки, Хамство, яхты, цацки, дачки...
Что еще скрывает дым?
Медицину, школы, Крым, Пенсии для тех, кто стар, Унижение татар, Их же там, в дыму, не видно, А не видно - не обидно!
Но зато мы победили Грозного Саакашвили (если с Юлей - даже двух!), Рухнул сил их новых "Рух", Ведь не зря же утром рано Повстречались два барана!
Гаснет новостной экран, Кто не понял, тот - баран!