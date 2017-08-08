Осенью в Украине будут выдавать ID-паспорта со встроенной цифровой подписью

В Украине осенью начнут выдавать внутренние ID-паспорта со встроенной цифровой подписью, а до конца 2017 года заработает мобильная идентификация граждан Mobile ID, а также регистрация брака и свидетельства о рождении онлайн

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он заявил, что распространение электронных услуг способствует обеспечению украинцев надежными средствами электронной идентификации.

"Пока что в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я бы посоветовал всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее. С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а до конца года в Украине начнет работать Mobile ID (ЭЦП на SIM-карте)", - отметил Гройсман.