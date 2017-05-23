Останется ли русский язык в украинском телеэфире?

Верховная рада одобрила законопроект, обязывающий телеканалы транслировать 75% своего контента на украинском языке. Останется ли на ТВ место для русского языка, выясняла DW.

После введения квот на песни и программы на украинском языке на радио Верховная рада взялась законодательно продвигать украинский и на телевидении. Во вторник, 23 мая, депутаты 269 голосами приняли законопроект, который вводит на ТВ обязательные квоты на передачи и фильмы на украинском языке. Если документ подпишет президент, то общенациональные телеканалы должны будут транслировать 75% контента на украинском. Для региональных каналов этот показатель установлен на уровне в 60%. При этом на всех телеканалах Украины 75% новостных программ должно выходить на украинском языке.

Фракция "Оппозиционный блок" за законопроект не голосовала, назвав его тоталитарным и "наступающим на права и свободы граждан". В ответ один из его авторов, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отметила, что в документе соблюдены все европейские стандарты: "Такие законы существуют в ряде стран Европы. Тоталитаризм был, когда на украинской земле уничтожали украинский язык и запрещали на нем говорить. Хватит подменять понятия".

Квотный компромисс

При расчете языковых квот будет учитываться общая продолжительность фильмов, новостей и других передач созданных, дублированных или озвученных на украинском языке. Все советские фильмы и мультфильмы, созданные до 1 августа 1991 года, должны быть с субтитрами на украинском, однако их не будут засчитывать как украинский контент. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, который должен следить за соблюдением телеканалами закона, поддерживает нововведения, хотя с некоторыми оговорками.

"На сегодняшний день сложно технически проконтролировать соблюдение квот, поскольку предусмотрен недельный мониторинг. Это требует усовершенствования мониторингового центра", - объяснила DW зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук.

Депутаты Рады предлагали изменить эту норму, введя вместо недельного суточный расчет языковых квот, который применяется в настоящее время для радиотрансляций. "Хотя суточные квоты на радио показали свою эффективность, предложенное недельное измерения квот на телевидении - это компромисс между большими медиагруппа и депутатами", - считает медиаэксперт общественной организации "Детектор медиа" Галина Петренко.

По ее мнению, штрафные санкции в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора, предусмотренные в законопроекте, могут быть хорошим сдерживающим фактором для телеканалов, чтобы те не стали манипулировать с квотами. "Надо еще подключить и общественный контроль", - считает Петренко.

Русскому языку быть

Сейчас на Украине, по оценкам экспертов, 50-85% контента на ТВ транслируется на русском языке. После вступления в силу законопроекта в эфире украинских телеканалов должно остаться лишь 25% для вещания на русском языке на общенациональных каналах и 40% - на региональных. К тому же в законопроекте предусмотрено, что ведущие в передачах обязательно должны говорить на украинском языке, однако это не касается гостей телешоу или комментариев в интервью и репортажах.

Все это может транслироваться на русском языке, говорит эксперт института массовой информации Роман Кабачий: "Конечно, русский останется, однако не в тех объемах, в которых был. По крайней мере один утренний и один вечерний выпуск новостей может быть на русском, ведь на украинском телеканалы будут обязаны вещать преимущественно в прайм-тайм". К тому же в переходных положениях законопроекта говорится, что все телепроекты и фильмы, которые телеканалы на свои деньги снимут до вступления документа в силу, могут транслироваться в эфире на языке оригинала, и они будут зачисляться в квоты. "Это время телевизионщикам для адаптации", - указал медиаюрист Игорь Розкладай.

По его словам, авторы законопроекта впервые обратили внимание на коренные народы, проживающие на Украине. Телеканалы, которые вещают на языках коренных народов, смогут 45% своего эфира транслировать на этих языках, 30% - на украинском, а еще 25% - на других, в том числе и на русском. "На Украине коренными народами является гагаузы, крымчаки и крымские татары. Они получили поддержку", - подчеркнул Игорь Розкладай.

Продолжение следует

В законопроекте определено, что документ вступает в силу на четвертый месяц с момента его публикации после подписания президентом. Петр Порошенко уже сообщил на своей странице в Facebook, что намерен подписать законопроект.

"Гарантировали права неукраиноязычным. На уровне областных и местных каналов за русским и другими языками закреплено 40% эфира. Позаботились и о крымско-татарском. Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ - быть! PS: все поняли, что закон подпишу?", - написал президент.

Между тем Оппозиционный блок начал собирать подписи под обращением в Конституционный суд с требованием признать - в случае принятия - этот закон не соответствующим конституции.

Лилия Ржеутская, Киев