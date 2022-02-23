Після масштабної DDoS-атаки деякі вебресурси та банки працюють з перебоями

Україна зазнала нової масштабної DDoS-атаки на державні вебресурси та банки, частина з них зараз недоступні або працюють із перебоями.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, передає Укрінформ.

"Сьогодні сайти низки державних та банківських установ знову зазнали масованої DDoS-атаки. Частина атакованих інформаційних систем недоступні або працюють з перебоями, пов'язано це із перемиканням трафіка на іншого провайдера для мінімізації шкоди. Інші сайти ефективно протистоять атаці та працюють у нормальному режимі", - заявили у Держспецзв'язку.

У відмстві зазначають, що тривають роботи із протидії атакам, збір і аналіз інформації. "Просимо усі органи, які були атаковані чи мають підозру про можливу атаку, звертатися до Урядової команди реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, інформація про проблеми з доступом до низки урядових сайтів почала надходити приблизно о 15.50. Зокрема, не відкривалися сайти Верховної Ради, Кабінету Міністрів, низки міністерств - закордонних справ, енергетики, реінтеграції. З перебоями працювали офіційні вебресурси Служби безпеки, МВС та Міноборони.

У Міністерстві освіти й науки повідомили про проведення із 16.30 планових технічних робіт. Людей попросили користуватися офіційними сторінками відомства в соцмережах. Також про DDoS-атаки повідомили деякі банківські установи.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що портал та мобільний застосунок Дія успішно долають кібератаку та продовжують працювати. Вдалося відновити й доступ до сайту Верховної Ради.