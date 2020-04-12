Після спалаху COVID-19 у Києво-Печерській Лаврі помер архімандрит

Після спалаху захворюваності на коронавірус у Києво-Печерській Лаврі помер архімандрит Нектарій

Про це повідомляє офіційний сайт Києво-Печерської Лаври.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 квітня, після тривалої хвороби на 74 році життя відійшов до Господа насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Нектарій (в миру - Коваленко Олександр Андрійович)", - йдеться в повідомленні.

Причини смерті архімандрита не називаються, однак у ЗМІ з'явилася інформація, що її спричинила коронавірусна інфекція.

У Києво-Печерській Лаврі 8 квітня було зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом.

9 квітня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києво- Печерській лаврі зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом.