Перша керівниця УКФ Юлія Федів очолила hromadske

Правління ГО "Громадське Телебачення" обрало нову директорку hromadske - нею стане перша керівниця Українського культурного фонду Юлія Федів.

Конкурс на посаду керівника медіаорганізації був плановим, заявки на участь у ньому подали 90 кандидатів, п'ятеро з яких вийшли у фінал, повідомляє hromadske, передає Укрінформ.

"hromadske зараз починає розробку стратегії на 2022-24 рік. Постійні зміни в споживанні медіа вимагають переосмислення стратегічних завдань організації. Ми шукали кандидата, який має досвід розбудови сильних організацій зі згуртованими командами. Упевнений, що разом з командою hromadske Юлія зможе дати сильну відповідь на виклики, що зараз постають перед незалежними медіа", - сказав голова правління Гліб Вишлінський.

"Радію стати частиною команди hromadske, мрію і надалі розвивати бренд інституції як мультимедійної платформи для спільнодії громадян України. Мій план на наступні три роки: розробити та імплементувати спільно з командою, членами організації, Правлінням та громадськістю Стратегію розвитку hromadske 2022-2024, забезпечити сталість фінансування організації та розширити партнерства", - сказала Федів.

Раніше Юлія Федів була координаторкою журналістських проєктів у n-ost та Deutsche Welle, з 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу "Креативна Європа" в Україні, а у 2018-му очолила як виконавча директорка Український культурний фонд від моменту створення до весни 2021, коли збіг термін трирічного контракту. Вона почне працювати на hromadske з 19 липня. Однією з перших задач нової директорки стане написання стратегії розвитку медіа на наступні три роки.