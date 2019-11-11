Первая леди. Елена Зеленская снялась для украинского Vogue

Жена президента Владимира Зеленского Елена стала героиней обложки декабрьского номера украинской версии журнала Vogue.

Автором фотоистории, созданной в документальном стиле, стал голландский фотограф Пол Беллаарт. Он снимал Елену Зеленскую отдельно, одну на фотографиях, а также с мужем и двумя детьми.

Стилистом съемки стала Юлия Пелипас. Для создания образов были использованы наряды от Prada и Celine by Hedi Slimane.

В интервью журналу жена Зеленского рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

НВ Style

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