Песков нелепо отшутился относительно цензуры на Трампа

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков оригинально прокомментировал информацию издания Bloomberg указ для российских СМИ о запрете освещать фигуру американского президента Дональда Трампа в "хвалебном" свете.

Об этом пишут российские СМИ.

Песков заявил, что подобные заявления - это всего лишь слухи - "утки".

"Летят утки", - коротко отрезал спикер на просьбу дать комментарий по ситуации вокруг нового указа.

Напомним, накануне на страницах издания Bloomberg появилась информация о том, что российским средствам массовой информации запретили хвалить Дональда Трампа.

Как сообщал ранее информационный портал "Знай.ua", резкая смена отношения президента США Дональда Трампа к России послужила причиной фактического запрета на освещение любой деятельности Трампа на российском телевидении. Российским телеканалам поступило распоряжение "сверху", в котором настоятельно рекомендуется исключить из эфира все сюжеты о деятельности президента США.

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