Петро Порошенко став офіційним власником телеканалу "Прямий"

За словами Порошенка, рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу владою

Телеканал "Прямий" змінив власника. Відтепер кінцевим бенефіціаром мовника є фонд "Прайм Ессетс Кепітал" - структура, яка на 100% належить лідеру "Європейської Солідарності", п'ятому президенту Петру Порошенку.

Про зміну власника повідомив сам політик у ефірі того ж телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що відповідна угода була підписана сьогодні ж, 18 лютого, вдень. Купівлю пояснив тим, що отримав інформацію про можливе закриття телеканалу через санкції, які можуть бути застосовані 19 лютого, під час засідання РНБО, проти вже колишнього власника каналу Володимира Макеєнка.

Інформацію про це Порошенко отримав під час вечері з одним із послів "Великої сімки", 17 лютого. Частину повідомлень він показав своєму співрозмовнику.

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