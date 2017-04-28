Писатель Михаил Веллер во время эфира на радио "Эхо Москвы" устроил скандал

Он швырнул микрофон, затем плеснул ведущей в лицо водой из чашки и выбросил чашку, и ушел со словами: "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю".

Писатель Михаил Веллер во время эфира на радиостанции "Эхо Москвы" устроил скандал, посчитав, что ведущая Ольга Бычкова сбивает его с мысли, информирует news.eizvestia.com.

"Лучшее, что вы можете сделать, - это меня не перебивать", - воскликнул он. Бычкова извинилась, добавив, что будет время от времени задавать вопросы.

Это вывело писателя из себя. Он швырнул микрофон, затем плеснул ведущей в лицо водой из чашки и выбросил чашку, и ушел со словами: "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю".

Видео с инцидентом опубликовано на YouTube-канале "Заря России" (последние две минуты записи).

По материалам ГОРДОН