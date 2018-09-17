Писатель Стивен Кинг назвал лучший фильм всех времен

Для писателя таким фильмом стал "Крестный отец 2".

Известный американский писатель Стивен Кинг, который прокомментировал голодовку Олега Сенцова, рассказал о самом лучшем по его мнению фильме в истории.

"Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?". Спустя ночь раздумий, в которых я в действительности не нуждался, я с уверенность могу ответить: "Крестный отец 2"", - написал Кинг в "Tвиттере".

Эта криминальная сага о сицилийской мафиозной семье Корлеоне, обосновавшейся в Нью-Йорке. Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году.

Первая и вторая части "Крестного отца" американским институтом киноискусства признаны величайшими гангстерскими фильмами и одними из лучших фильмов в истории кинематографа. Они входят в первую десятку лучших фильмов по версии IMDB. "Крестный отец-2" получил "Оскар" за лучший фильм и широкое признание критиков, некоторые считают его превосходящим оригинал 1972 года.

Фильм получил одиннадцать номинаций на "Оскар" (выиграв в шести категориях) и стал первым сиквелом, получившим награду за "Лучший фильм", награду в категории "Лучший режиссер" - Фрэнсис Форд Коппола, "Лучший актер второго плана" - Роберт Де Ниро и "лучший адаптированный сценарий" Фрэнсис Форд Коппола и Марио Пьюзо.

Также первая часть "Крестного отца" попала в рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей.